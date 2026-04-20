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Evacuados 28 usuarios de una residencia de Guadix (Granada) por un incendio

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Granada, 20 abr (EFE).- Un incendio declarado en una residencia de personas con discapacidad intelectual en Guadix (Granada) ha forzado el desalojo preventivo de 28 de sus usuarios, cinco de ellos atendidos por los servicios sanitarios sin que haya sido necesario ningún traslado al hospital.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, varios avisos a las 22:50 horas de este domingo alertaban del incendio en una habitación de la residencia ubicada en la calle Rosa Martínez Vera.

De inmediato, la sala coordinadora movilizó a los Bomberos del Consorcio, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

Efectivos de los bomberos de Guadix, con el refuerzo de los del parque de Iznalloz, han extinguido el fuego localizado en un salón de la primera planta, mientras que la segunda resultó afectada por humo, por lo que también se procedió a tareas de ventilación del inmueble.

Los 28 residentes fueron evacuados y atendidos por los servicios sanitarios en el lugar, cinco de los cuales recibieron asistencia 'in situ',aunque ninguno de ellos requirió traslado hospitalario ya que estaban en buen estado y fueron reubicados en otras estancias del complejo de la residencia.

Se trata de cinco varones, dos de 48 años y el resto de 39, 33, 25 y 17.

Al lugar se desplazaron los equipos médicos de Guadix y Purullena, así como seis voluntarios, una ambulancia y un vehículo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio. EFE

mro/fs/ros

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