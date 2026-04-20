El Gobierno denuncia "obstáculos" de algunos ayuntamientos para regularizar a migrantes

Madrid, 20 abr (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apelado este lunes a la colaboración de todas las administraciones para facilitar la regularización de migrantes, tras denunciar "obstáculos" por parte de algunos ayuntamientos.

Saiz se ha pronunciado así en una entrevista en TVE al ser preguntada sobre este asunto coincidiendo con la primera jornada en la que los migrantes pueden acudir presencialmente a los centros habilitados para acogerse al proceso de regularización.

"No es de recibo que estemos encontrando obstáculos por parte de ayuntamientos para poner trabas, que no se las están poniendo al Gobierno de España, sino a los ciudadanos que tienen, como vemos, esperanzas puestas en este procedimiento", ha comentado.

La ministra ha restado importancia a la posibilidad de que haya alguna administración que no colabore, al remarcar que son muchas las entidades que han dado un paso adelante para colaborar con el Ministerio.

"Hemos diseñado un procedimiento en el que no queremos que haya burocracias que obstaculicen los proyectos de vida de miles de ciudadanos", ha explicado, antes de añadir que, por eso, se han dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para apelar a esa colaboración entre administraciones.

La también portavoz del Gobierno ha señalado que "el PP, en su boicot al procedimiento de regularización, está solo", incidiendo en que "está dando la espalda a miles de ciudadanos", a la Iglesia Católica y a las más de 900 entidades que están detrás de una Iniciativa Legislativa Popular que se aprobó hace dos años en el Congreso.

A la pregunta de si el Estado cuenta con recursos suficientes para atender a los migrantes en tiempo y forma, la ministra ha afirmado que es un procedimiento que está "absolutamente dimensionado", que es "perfectamente asumible" y que "todo va con normalidad".

No obstante, la ministra portavoz ha advertido de que para iniciar el proceso presencial es "requisito imprescindible obtener cita previa, bien a través de la página web del ministerio, bien a través del teléfono o bien de manera telemática. EFE