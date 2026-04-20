Bárcenas dice que la operación Kitchen "empieza" en el PP con el borrado de discos duros

San Fernando de Henares, (Madrid), 20 abr (EFE).- El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado en la Audiencia Nacional que la denominada operación Kitchen por la que fue presuntamente espiado "se inicia en la sede del PP con el borrado de los discos duros de los ordenadores".

"Yo sé que esta operación se inicia por los responsables del partido ese momento y luego tiene un traslado a la parte digamos relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior, pero empieza en el partido", ha aseverado el también exsenador en su testifical en el juicio por esta presunta trama parapolicial puesta en marcha para conseguir documentos sobre Gürtel que Bárcenas guardaba.

Unos hechos que sientan en el banquillo de los acusados a quien fue su compañero de partido y ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su segundo, Francisco Martínez, y parte de la cúpula policial del momento, incluido el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Al término del interrogatorio de su abogada, Bárcenas, que es acusación particular en esta causa, ha querido hacer una serie de precisiones sobre la "secuencia temporal" que sufrió en aquellos años, sobre todo cuando entró en prisión preventiva en el verano de 2013, donde había una "clara intencionalidad" de hacerle la "vida imposible".

El extesorero cree que esta supuesta operación en su contra comenzó tras prestar declaración por el caso Gürtel en 2013, y ha enmarcado en ella el "secuestro" a su familia en su casa por parte de un falso cura.

Tras el trato "deplorable" que sufrió en prisión preventiva, situación en la que estuvo hasta 2015, ha dicho que años después, cuando regresa a la cárcel en 2018, ya para cumplir condena por el caso Gürtel, el tratamiento que le prestaron fue "exquisito".

Bárcenas consiguió la libertad condicional en 2024 tras cumplir las tres cuartas partes de los 29 años de prisión a los que fue condenado. EFE

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