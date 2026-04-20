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Confirman cinco años y medio de condena por intentar matar de una puñalada a un hombre en Gádor (Almería)

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cinco años y seis meses de prisión impuesta a un hombre que intentó matar de una puñalada en el costado a otro en un parque de Gádor (Almería) el día de Año Nuevo de 2024.

En su sentencia, el alto tribunal andaluz desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa y ratifica la condena por homicidio en grado de tentativa impuesta por la Audiencia Provincial de Almería, que también imponía al acusado la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante nueve años, así como el pago de una indemnización de 2.080 euros.

Asimismo, la Audiencia impuso la expulsión del acusado del territorio español una vez cumplidos dos tercios de la condena, con prohibición de regreso durante diez años.

La Sala de Apelación rechaza los argumentos de la defensa, que alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia y sostenía que el procesado no era el autor del apuñalamiento. Frente a ello, el tribunal concluye que las alegaciones del recurso no desvirtúan el análisis "serio, riguroso y objetivo" efectuado por la Audiencia y subraya que no se han aportado elementos que "evidencien una valoración arbitraria" de la prueba.

En este sentido, remarca que la víctima y el testigo presencial mantuvieron una versión "inalterable" desde el inicio de las actuaciones y sostiene que la autoría del acusado no ofrece "ninguna duda", ya que el testigo lo conocía con anterioridad, había trabajado con él y facilitó a la Policía su nombre, su número de teléfono e incluso una fotografía que fue cotejada con la que aparecía en redes sociales.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ya dio por probado que el acusado inició una discusión con dos hombres en un parque situado en las proximidades del bar La Reja de Gádor y golpeó a uno de ellos con una botella de cristal. Acto seguido, y con una navaja "de grandes dimensiones", lo apuñaló en el costado, de modo que la víctima cayó al suelo.

Cuando el amigo del herido intervino para impedir que continuara la agresión e intentó arrebatarle el arma, resultó herido en una mano al agarrar la hoja del cuchillo, tras lo que el agresor huyó del lugar.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una herida de arma blanca en la espalda, en la base del hemitórax izquierdo, que le provocó un neumotórax, además de otras lesiones, y tardó 40 días en curar, diez de ellos impeditivos. El segundo perjudicado sufrió dos heridas en la mano izquierda y tardó diez días en curar.

El TSJA avala además la apreciación de la intención homicida, al menos en la modalidad de dolo eventual, al considerar acreditado que el acusado actuó con un arma "de gran capacidad lesiva potencialmente apta para causar la muerte o lesiones de gravedad".

La Sala confirma así la resolución dictada en primera instancia y mantiene tanto la pena de prisión como el resto de medidas acordadas contra el condenado. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

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