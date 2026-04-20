El Athletic y el Osasuna quieren atar la permanencia para mirar a Europa

Bilbao/Pamplona, 20 abr (EFE).- El Athletic Club y el Osasuna, separados por un sólo punto en la clasificación, se enfrentan en San Mamés con el objetivo de sumar una victoria que les aseguraría virtualmente la permanencia para enfocar la recta final del campeonato en la pelea, aún muy abierta, por alcanzar un billete europeo para la próxima temporada.

El equipo rojiblanco regresa a 'La Catedral' diez días después de la dolorosa derrota frente al Villarreal. Un 1-2 ante los de Marcelino que provocó el enfado de buena parte de una afición. Los de Ernesto Valverde, por lo tanto, tratarán de reconciliarse con sus seguidores y alcanzar por fin esa cifra de 41 puntos que se da por hecho que aleja definitivamente cualquier peligro clasificatorio.

Beñat Prados, en la última fase de recuperación de su grave lesión de rodilla, es la única baja segura del Athletic para este partido. La principal duda es la disponibilidad de Dani Vivian, que en la última semana se ha perdido varias sesiones con el grupo.

Su compañero Yeray Álvarez se perfila como la primera opción para entrar en el once en el caso de que el central internacional no esté en condiciones. En esa línea defensiva se espera también que Gorosabel o Areso suplan en el lateral derecho a Lekue, muy señalado en el partido con el Villarreal.

Además, Jon Uriarte ocupará el palco por primera vez tras ser proclamado el sábado como presidente del Athletic hasta 2030 iniciando así su segundo mandato al frente el club rojiblanco.

Por parte de Osasuna, su entrenador, Alessio Lisci, se ha mostrado esperanzado de cara a la cita de mañana: “Estoy convencido que estamos en un buen momento y hay que alargarlo porque quedan siete finales y hay que sacar todos los puntos posibles. Matarnos en cada balón y luego ver qué hemos sido capaces de hacer”.

Los 'rojillos' encaran la cita en un buen momento de forma tras encadenar tres jornadas sin perder. La victoria frente al Girona y los empates ante Alavés y Betis han permitido a los navarros sumar confianza en un tramo decisivo de la temporada.

El equipo navarro quiere dar un paso más y consolidar esa dinámica positiva con un triunfo de prestigio lejos de El Sadar. Sería, además, su tercera victoria a domicilio del curso, un dato que refleja una de las asignaturas pendientes del equipo. Mejorar su rendimiento fuera de casa se presenta como clave si quieren seguir aspirando a cotas mayores.

Y es que los números evidencian ese contraste: el Osasuna baja notablemente sus prestaciones cuando actúa como visitante, donde ocupa la 17ª posición en esa clasificación específica.

Una realidad muy distinta a la que muestra en casa, donde los de Tajonar se sitúan entre los cinco mejores equipos del campeonato. Ese equilibrio entre ambas versiones marcará buena parte de sus opciones en San Mamés.

- Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrnado, Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.

Estadio: San Mamés.

Árbitro: Víctor García (Comité Catalán).

Hora: 19.00. EFE

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