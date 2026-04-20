Declara el guardia civil que entró en la vivienda la noche del crimen de Francisca Cadenas

Villafranca de los Barros (Badajoz), 20 abr (EFE).- Cinco testigos declaran este lunes ante el juez instructor que lleva la investigación judicial por el crimen de Francisca Cadenas, entre ellos el guardia civil que la noche de la desaparición, el 9 de mayo de 2017, entró en la vivienda de los dos hermanos detenidos y donde se encontraron el pasado mes de marzo sus restos óseos.

La familia de Francisca ha manifestado a preguntas de la prensa que no se tomarán medidas judiciales para depurar posibles responsabilidades por aquella intervención policial inicial.

La abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha explicado que aquella entrada en la vivienda se produjo en un contexto de búsqueda urgente, cuando aún se trabajaba con la hipótesis de hallar con vida a Francisca, por lo que revisar ahora esa actuación no contribuiría al avance de la causa principal.

El Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros (Badajoz) continúa así las diligencias que se siguen contra los dos detenidos por delitos de asesinato y contra la libertad, dentro de una investigación abierta en la que todavía se está a la espera de informes periciales, entre ellos los forenses y antropológicos, que resultan determinantes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La ronda de este lunes dará continuidad a las declaraciones ya practicadas en las últimas semanas: la primera sesión se celebró el pasado 13 de abril, cuando comparecieron el marido de Francisca, Diego, y sus tres hijos.

Posteriormente, el 17 de abril, fueron llamados a declarar varias vecinas de Hornachos y las personas que vieron a Francisca con vida por última vez, Antonio y Adelaida, el matrimonio amigo cuya hija estaba al cuidado de Francisca, y Carlos Guzmán, el temporero que se cruzó con ella en el túnel poco antes de que se perdiera su rastro. EFE

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