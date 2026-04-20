Espana agencias

Bárcenas confirma que encargó a un preso borrar audios relacionados con Rajoy

Guardar

Madrid, 20 abr (EFE).- El extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado en la Audiencia Nacional que, cuando estaba en prisión preventiva en 2013, encargó a un preso borrar audios "relacionados" con "M.R.", siglas que, según ha dicho, respondían al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, un episodio que ahora forma parte del juicio del caso Kitchen.

En su declaración como testigo en este juicio, Bárcenas ha ido avalando la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre la denominada operación Kitchen, una presunta trama parapolicial de espionaje orquestada en su contra para sustraerle documentación sensible para el PP y sus dirigentes relacionada con el caso Gürtel y evitar que llegase a manos del juez.

Entre otras cuestiones, el también exsenador del PP ha confirmado que encargó a un preso experto en informática borrar unos archivos que tenía guardados en la nube y ha reconocido como suya una nota manuscrita en la que le hacía el encargo y en la que aparecían las siglas "M.R.", que, según ha dicho, "era Mariano Rajoy".

"Hay que destruir todos los audios, cuando te dé la orden, no debe quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos", decía esa nota.

El fiscal sostiene que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su segundo, Francisco Martínez, y la cúpula de la Policía, todos ellos acusados en este juicio, conocían este encargo y "controlaron todos los movimientos del interno" desde que contactó con Bárcenas, si bien considera que "no consta" ni que llegasen a hacerse con copia de estos archivos ni que el preso llegase a "completar la encomienda" porque fue detenido durante el permiso en el que debía hacerlo. EFE

Últimas Noticias

Ortega presentará una demanda contra la dirección por vulneración de derechos fundamentales: "Nosotros somos Vox"

Ortega presentará una demanda contra la dirección por vulneración de derechos fundamentales: "Nosotros somos Vox"

El Jazz San Javier premia a Carles Benavent por su trayectoria e innovación musical

Infobae

La progresión silenciosa de la esclerosis múltiple, el 'agujero negro' de la enfermedad

Infobae

Un gen determina si las células de cáncer de mama forman metástasis o están 'dormidas'

Infobae

El alcalde de Móstoles descarta dimitir tras admitirse la querella por acoso a una exedil

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bárcenas confirma que ordenó a otro preso destruir las grabaciones que tenía en la nube de Mariano Rajoy: “No debe quedar nada, es mi compromiso”

Bárcenas confirma que ordenó a otro preso destruir las grabaciones que tenía en la nube de Mariano Rajoy: “No debe quedar nada, es mi compromiso”

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

María Corina Machado insiste en una repetición electoral pese a su “victoria contundente” y acusa a Zapatero de no facilitar una salida democrática en Venezuela

Absuelven a una ganadera de 74 años que había sido condenada por abandonar a sus vacas provocando la muerte de 25 de ellas: no se ha demostrado que hubiera intención

Nulo el despido de una camarera que fue pillada tomando tinto de verano estando de baja por diabetes: tienen que indemnizarla con 24.000 euros

ECONOMÍA

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

DEPORTES

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después