Irene Paredes, el descarte para el partido entre España y Ucrania

Madrid, 18 abr (EFE).- Irene Paredes, defensa del Barcelona, es el descarte de Sonia Bermúdez, técnica de la selección española de fútbol, para el partido de este sábado ante Ucrania en Córdoba (sur de España), correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

La ausencia de la azulgrana se une a la de su compañera Patri Guijarro, que causó baja en la concentración del equipo español el pasado miércoles, tras sufrir un esguince de tobillo en el encuentro frente a Inglaterra en Wembley.

Esto permite la entrada en la convocatoria de Aiara Agirrezabala, defensa de la Real Sociedad, y de Clara Pinedo, mediocampista del Athletic Club, que fueron los descartes para dicho encuentro, en el que España perdió por 1-0. Ambas tendrán la oportunidad de debutar como internacionales absolutas.

Después de tres jornadas, Inglaterra lidera el grupo A3, con 9 puntos, tres más que España, segunda. La tabla la completan Islandia, con tres, y Ucrania, que ha encajado tres derrotas.

Para este encuentro, Pinedo se hace con el dorsal de Irene Paredes, el '4', y Agirrezabala con el de Patri Guijarro, el '12', según la relación anunciada esta mañana.

La relación de dorsales para el encuentro de esta tarde en Córdoba es la siguiente:

.1. Misa Rodríguez

.2. Ona Batlle

.3. Jana Fernández

.4. Clara Pinedo

.5. María Méndez

.6. Edna Imade

.7. Olga Carmona

.8. Mariona Caldentey

.9. Esther González

10. Athenea del Castillo

11. Alexia Putellas

12. Aiara Agirrezabala

13. Cata Coll

14. Vicky López

15. Laia Codina

16. María León

17. Lucía Corrales

18. Salma Paralluelo

19. Eva Navarro

20. Claudia Pina

21. Fiamma Benítez

22. Clara Serrajordi

23. Adriana Nanclares. EFE