Irene Paredes, el descarte para el partido entre España y Ucrania

Madrid, 18 abr (EFE).- Irene Paredes, defensa del Barcelona, es el descarte de Sonia Bermúdez, técnica de la selección española de fútbol, para el partido de este sábado ante Ucrania en Córdoba (sur de España), correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027.
La ausencia de la azulgrana se une a la de su compañera Patri Guijarro, que causó baja en la concentración del equipo español el pasado miércoles, tras sufrir un esguince de tobillo en el encuentro frente a Inglaterra en Wembley.
Esto permite la entrada en la convocatoria de Aiara Agirrezabala, defensa de la Real Sociedad, y de Clara Pinedo, mediocampista del Athletic Club, que fueron los descartes para dicho encuentro, en el que España perdió por 1-0. Ambas tendrán la oportunidad de debutar como internacionales absolutas.
Después de tres jornadas, Inglaterra lidera el grupo A3, con 9 puntos, tres más que España, segunda. La tabla la completan Islandia, con tres, y Ucrania, que ha encajado tres derrotas.
Para este encuentro, Pinedo se hace con el dorsal de Irene Paredes, el '4', y Agirrezabala con el de Patri Guijarro, el '12', según la relación anunciada esta mañana.
La relación de dorsales para el encuentro de esta tarde en Córdoba es la siguiente:
.1. Misa Rodríguez
.2. Ona Batlle
.3. Jana Fernández
.4. Clara Pinedo
.5. María Méndez
.6. Edna Imade
.7. Olga Carmona
.8. Mariona Caldentey
.9. Esther González
10. Athenea del Castillo
11. Alexia Putellas
12. Aiara Agirrezabala
13. Cata Coll
14. Vicky López
15. Laia Codina
16. María León
17. Lucía Corrales
18. Salma Paralluelo
19. Eva Navarro
20. Claudia Pina
21. Fiamma Benítez
22. Clara Serrajordi
23. Adriana Nanclares. EFE