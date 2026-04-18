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Duelo andaluz entre equipos en mal momento y con diferentes objetivos

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Granada, 18 abr (EFE).- El Covirán Granada recibirá este domingo al Unicaja de Málaga en un duelo andaluz al que ambos equipos llegan en un mal momento de forma y con diferentes objetivos, ya que los locales queman sus últimas opciones de permanencia y los visitantes buscan un sitio entre los ocho primeros de la tabla.

El Covirán Granada sólo ha ganado tres partidos en 26 jornadas, por lo que se encuentra a cuatro triunfos de la salvación y su descenso es cuestión de muy pocas semanas.

El equipo dirigido por el malagueño Arturo Ruiz tratará de aferrarse a sus mínimas opciones tras ganar dos de sus tres anteriores partidos en casa y después de caer a domicilio la pasada jornada dando la cara en la pista del UCAM Murcia (107-91).

El técnico recupera para el choque a los franceses William Howard y Mehdy Ngouama, ambos tras faltar por lesión a los últimos partidos, por lo que la única ausencia por problemas físicos es la del ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze.

El Unicaja, por su parte, llega al Palacio clasificado para una nueva final europea, pero en una pésima racha en el campeonato doméstico al haber perdido sus cuatro últimos compromisos.

Esto ha hecho que comprometa su presencia entre los ocho primeros de la tabla, buscando un triunfo ante el colista para dar un paso hacia las eliminatorias por el título.

Los de Ibon Navarro tiene problemas de lesiones, ya que son bajas seguras por problemas físicos el estadounidense Tyler Kalinoski y el bosnio Nihad Djedovic, mientras que serán duda hasta última hora el momtenegrino Kendrick Perry y el polaco Olek Balcerowski.

Vuelve en los cajistas tras superar sus problemas físicos Tyson Pérez, lo que ayuda a que el Unicaja puede cumplir con los cupos reglamentarios.

El Unicaja ha ganado todos los partidos disputados ante el Covirán Granada en la Liga Endesa, y casi siempre con gran claridad.

Se espera una gran entrada este domingo para el partido en el Palacio, con cientos de aficionados malagueños desplazados hasta Granada para apoyar en directo a los suyos. EFE

jag/agr/cmm

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