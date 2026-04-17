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Žan Tabak: "El UCAM Murcia no es sólo David DeJulius. Tienen muchas más amenazas"

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Andorra La Vella, 17 abr (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, avisa de que el UCAM Murcia no es sólo David DeJulius, uno de los máximos anotadores de la Liga ACB antes de la visita de los de Sito Alonso el sábado a las 19 horas.

El técnico de Split destacó el nivel colectivo del tercer clasificado de la Liga ACB. No hay ninguna defensa individual preparada para frenar al base norteamericano. "Ellos tienen un jugador en particular a mucho nivel a nivel de anotación. No soy partidario de parar sólo a un jugador ya que es un deporte de cinco contra cinco. Ellos tienen muchas amenazas en todas las posiciones y son complicados de parar. Cuando empecé a entrenar pensaba que una defensa buena bastaría para parar un jugador y ahora busco más el equilibrio en el equipo".

Tabak defendió el buen partido realizado contra Río Breogán Lugo que sirvió para romper una racha negativa de cuatro derrotas seguidas. "No sólo reaccionamos en el último cuarto contra Río Breogán de Lugo sino durante todo el partido. Si hubiésemos reaccionado sólo en el último cuarto hubiésemos estado en -20. Hay que seguir con la actitud correcta y siempre depende contra quién estamos jugando. Queremos aprovechar está dinámica positiva y espero que el público esté con nosotros como siempre. No pido algo que no haya pasado hasta ahora". EFE

vds/and/og

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