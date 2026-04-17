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Bustinduy cree que se aprobará la prórroga de alquileres y rebaja el choque Díaz-Junts: Siempre hay "decibelios"

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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha rebajado el choque entre Junts y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha señalado que las "tensiones y los decibelios" son normales antes de una votación tan importante como la que tendrá lugar a finales de abril en el Congreso sobre la convalidación del decreto sobre vivienda, que incluye entre otras medidas la prórroga de contratos de alquiler.

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que se aprobará dicha prórroga y se volcarán para poder atar los apoyos suficientes. "Estoy absolutamente convencido ha agregado que se volcarán en ello, pese a que Junts anunció que suspendía relaciones con Sumar hasta que Díaz no pidiera disculpara por sus declaraciones al tachar a esta formación de haber sido siempre un proyecto "racista y clasista".

"Antes de cualquier votación importante siempre hay tensiones y hay decibelios entre las partes, pero nosotros lo hemos dicho una y otra vez, nuestro propósito es uno y es bien claro: que salga adelante la prórroga de los inquilinos. Y vamos a hacer lo que haga falta y vamos a hablar con todo el mundo hasta el último segundo para que salga adelante", ha enfatizado Bustinduy antes de participar en una jornada organizada por Sumar en el Congreso para reivindicar precisamente la prórroga de los alquileres.

Ya dentro del foro, ha proclamado que van a sacar adelante la prórroga de los alquileres por "encima del ruido, de los decibelios, por encima de todas las excusas que está dando para no tener ni siquiera que justificar una posición que es injustificable".

El ministro ha insistido en que esta medida es de "interés general" que beneficia a 2,6 millones de españoles, entre los que hay gente que vota izquierda y derechas residente en todas las comunidades autónomas.

Bustinduy ha remarcado que hasta la fecha no ha escuchado "un solo argumento" que justifique el voto en contra del decreto de vivienda y ha prometido que con total "tranquilidad y serenidad". pero también desde la "determinación", van a trabajar "hasta el último minuto" para conseguir la continuidad de la prórroga de alquileres.

MARCA LOS PRÓXIMOS PASOS: IMPUESTO PARA IMPEDIR ACAPARAR VIVIENDA

"Prórroga, prórroga y prórroga. Hasta que salga adelante lo que haga falta", ha ahondado tras ser preguntado si veía complicadas las negociaciones con los grupos sobre el decreto. En esta línea, ha defendido que si la sociedad se moviliza, la prórroga será ratificada en el Congreso.

Es más, ha dicho que la prórroga de alquileres es solo el primer paso en su hoja de ruta en materia de vivienda, pues aspira incluso a prohibir la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas y un impuesto que sea disuasorio para la acumulación de vivienda. "Son las dos siguientes medidas que están planteadas y que también son de sentido común y de extrema urgencia", ha zanjado

LA PRÓRROGA ES FEMINISTA

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha insistido en hacer un llamado a la gente a que pida la prórroga a su casero y ha avisado que quien vote en contra de la prórroga no votará en contra del Gobierno, sino en contra de tres millones de personas y a favor "única y exclusivamente" de los grandes tenedores.

Asimismo, ha apuntado que la medida es "feminista" porque las principales perjudicadas de los altos precios del alquiler y la crisis de la vivienda que sufre el país son mujeres.

"Cuando miramos quién asume el mayor esfuerzo económico y la vulnerabilidad, vuelve a pasar, porque la inseguridad en el alquiler tiene rostro de mujer", ha explicado durante la apertura de las jornadas.

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