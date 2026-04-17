Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial

São Paulo (Brasil), 17 abr (EFE).- El brasileño Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto que poseía el récord mundial de puntos anotados, murió este viernes a los 68 años en la ciudad de São Paulo, informaron medios locales. EFE
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