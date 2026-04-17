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34-31 Ademar reacciona en la segunda parte; el Guadalajara se desangra

Guardar

León, 17 abr (EFE).- El Abanca Ademar fue capaz de remontar una desventaja que llegó a ser de hasta siete goles en los primeros minutos de la segunda mitad para mantener vivas, aún, sus opciones europeas ante un Sanicentro Guadalajara que perdió una gran oportunidad de reengancharse a la lucha por la permanencia.

Como en anteriores citas en el municipal leonés en esta segunda vuelta liguera, el equipo entró en el partido con menos revoluciones que el rival y, a pesar de la diferencia clasificatoria, tal y como ocurriera ante Huesca, los visitantes camparon a sus anchas ante una indolencia defensiva ademarista que se unía a continuas pérdidas de balón y errores en lanzamientos claros, también propiciada por la gran primera mitad de Nico García con un 52 por ciento de acierto en portería.

El conjunto alcarreño, muy necesitado de puntos para intentar escalar posiciones encontraba todas las facilidades del mundo y el técnico local, Luis Puertas, pese a dos tiempos muertos casi consecutivos y continuos cambios de jugadores y de sistema defensivo no acabó de dar con la tecla para llegar al descanso con un claro 11-17 en contra.

Los inicios de la segunda mitad no aventuraban el desenlace final, pero Ademar encontró dos protagonistas principales para la remontada, el extremo internacional júnior, Sergio Sánchez y el lateral polaco Patryk Wasiak que capitalizaron el ataque leonés, junto a la mejoría defensiva para ir reduciendo, progresivamente, la desventaja.

Guadalajara ya no encontraba la inspiración en portería -solo una intervención en la segunda mitad- y el paso de los minutos y el desgaste acumulado pasó factura al equipo de Juan Carlos Requena, con menos recambios de garantías en su banquillo para verse igualado y superado en el tramo final.

Aún así, el guardameta Jorge Blanco erró un lanzamiento desde su portería en los segundos finales que podría haber devuelto la igualdad al marcador y un tanto de Wasiak al borde del pasivo, dio la victoria al Ademar que el miércoles buscará su clasificación para la fase final de la Copa del Rey en la pista del Viveros Herol BM Nava.

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-- Ficha técnica:

34- Abanca Ademar (11+23): Álvaro Pérez (Barkhordari); Darío Sanz (-), Adrián Fernández (1), Benites (5), Alberto Martín (2), Wasiak (7), Gonzalo Pérez (7, 4 p); Lindqvist (3), Edu Fernández (-), Zapico (-), Sergio Sánchez (6), Miñambres (1), Samu Sanz (1), Rodrigo Pérez (1).

31- Sanicentro Guadalajara (17+14): Nico García (Blanco); Simón (5, 2 p), Gustavo Da Silva (6), Dorado (5), Blanco (4), Elkhouga (3), Román (3); Chaves (-), Jodar (-), Chiuffa (3, 1 p), Catalina (1), Duque (1), Boyarizo (-).

Árbitros: José Carlos Friera Cavada y Andrés Rosendo López. Excluyeron por dos minutos a Sergio Sánchez, Adrián Fernández, Benites, Alberto Martín y Samu Sanz por Ademar; Chaves, Jodar, Elkhouga por Guadalajara.

Marcador cada cinco minutos: 1-4, 2-7, 4-11, 6-12, 9-15, 11-17 (descanso); 13-20, 18-23, 22-25, 25-28, 30-28, 34-31 (final).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el palacio municipal de deportes Urbano González Escapa de León ante 1.500 espectadores. EFE

fps/apa

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