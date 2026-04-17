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Martín Lasarte: Depor tiene estadio fantástico y afición tremenda merece estar en Primera

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Montevideo, 17 abr (EFE).- El entrenador uruguayo Martín Lasarte recuerda con mucho cariño el paso que durante su etapa como futbolista tuvo por el Deportivo de La Coruña y asegura que este es "un gran equipo" que merece volver a la Primera División.

En su etapa de jugador, tras conquistar en 1988 la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Nacional, Martín Lasarte se sumó al conjunto gallego y lo defendió hasta 1992.

De hecho, en la temporada 1990-1991, fue parte de la plantilla que selló el regreso de Deportivo de La Coruña a la máxima categoría, luego de 18 años. Bajo las órdenes de Arsenio Iglesias, el equipo ascendió después de acabar en la segunda posición.

En diálogo con la Agencia EFE, el uruguayo dice que el conjunto gallego "vivió el infierno" en los últimos años al tener que jugar en la Primera Federación, la que abandonó al ser campeón en la temporada 2023-2024. Agrega que ahora merece volver a la Primera División.

"No lo digo yo, lo comentan jugadores, entrenadores y algunos aficionados de otras localidades que van a A Coruña a ver jugar a los equipos que son visita y quedan impactados. Tienen un estadio fantástico y una afición tremenda", subraya.

"Es una gran afición, es un es una gran ciudad para un gran equipo y un gran equipo para una gran ciudad. Creo que merece con creces estar en Primera y ojalá lo logre. No es fácil la Segunda División", añade quien supo disputar ese certamen como futbolista y entrenador y en ambos casos logró ascender.

Finalmente, asegura que el haber sido jugador del Deportivo marcó su carrera y cuenta que su hija nación en A Coruña. También que hizo muchísimos amigos y que allí se encontró con una gran cantidad de gente que vivía en Uruguay y había retornado a España.

"Hay una frase: 'A Coruña, la ciudad donde nadie es forastero'. Así me sentí", concluye Lasarte. EFE

(foto) (video)

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