La final de la Liga Conferencia y la salvación liguera, el doble reto del Rayo

Madrid, 17 abr (EFE).- El pase a las semifinales de la Liga Conferencia tras eliminar en cuartos al AEK Atenas mantiene la ilusión europea del Rayo Vallecano, que ahora ha convertido en reto intentar llegar a la final sin descuidar el verdadero objetivo de la temporada, la permanencia en Primera en la Liga española.

"Tenemos mucha ilusión y ojalá podamos cumplir el objetivo. Creo que es factible, sabiendo la complejidad, ganar la Liga Conferencia. No hay que ocultarse en el mensaje y estamos en ello", dijo Iñigo Pérez la pasada semana antes de la ida frente al equipo griego.

Una vez logrado el pase a semifinales, con una buena dosis de sufrimiento en Atenas, la ilusión está desbordada entre la afición y también en el vestuario, que aún así no se quiere salir del mensaje de su entrenador de que lo más importante es la permanencia en Primera.

El Rayo ha marcado en rojo una fecha en su calendario. El 27 de mayo, miércoles, es la final de la Liga Conferencia en Leipzig (Alemania). Antes, para pelear por el trofeo, debe eliminar al Estrasburgo, que fue capaz de remontar un 2-0 de la ida ante el Mainz, al que le endosó un 4-0 en la vuelta.

El Estrasburgo es octavo de la Liga francesa, disputadas 28 jornadas, y suma 43 puntos, con un balance de doce victorias, siete empates y nueve derrotas en el campeonato. Esos números le hacen estar en una cómoda situación en mitad de plaza aunque lejos, a siete puntos, de los puestos de clasificación europea.

En el Rayo saben que el equipo francés no será un rival fácil pero antes del partido de la ida de las semifinales en Vallecas, el 30 de abril, el equipo madrileño tiene que aparcar su euforia europea para centrarse en la Liga española, en la que es decimotercero con 35 puntos, solo tres por encima del descenso.

A falta de siete jornadas para que acabe el campeonato, el Rayo tiene que recibir en Vallecas a la Real Sociedad, Espanyol, Girona y Villarreal, y jugar como visitante contra el Getafe, Valencia y Alavés, un rival directo por la salvación ante el que acabará el curso.

Hasta el próximo compromiso contra la Real Sociedad, el Rayo tiene seis días para recuperarse físicamente de este último tramo tan exigente con tantos partidos seguidos. Iñigo Pérez tendrá que hacer mucho trabajo táctico pero también psicológico para que el vestuario no se contagie en exceso de la ilusión europea de su afición y no se descentre de su realidad cotidiana. EFE