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El “buen dolor de cabeza” de Castro para encajar a Carlos Álvarez en el once

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Valencia, 17 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, afronta las siete últimas jornadas con la práctica totalidad de la plantilla y ahora, tras la vuelta de Carlos Álvarez después de un mes de baja por lesión, tiene “el buen dolor de cabeza”, como el mismo técnico ha definido, de encajar al andaluz, entre otros, en el once titular.

Castro ha comentado en varias ruedas de prensa que para él es “un buen dolor de cabeza” el hecho de disponer de múltiples opciones para formar una alineación y ahora con Carlos Álvarez cuenta con todos los centrocampistas del equipo sanos a su disposición.

Tras lesionarse el 27 de febrero ante el Deportivo Alavés en el aductor largo derecho, Carlos Álvarez disputó poco menos de media hora en el choque del pasado lunes ante el Getafe y su entrada en el campo activó a su equipo en ataque. Con él sobre el césped el Levante anotó, en el minuto 83, el gol del triunfo.

Hasta su lesión en febrero, Carlos Álvarez había sido titular en nueve de los diez encuentros con Luís Castro en 2026. De hecho, marcó en el estreno del entrenador portugués en el Pizjuán en el primer partido de este año.

Durante la lesión de Carlos Álvarez, Castro ha variado el once, aunque Olasagasti, Raghouber y Pablo Martínez han sido los jugadores más usados por el entrenador siempre que han estado sanos y Losada e Iván Romero han sido los futbolistas que han jugado en la mediapunta.

También ha prescindido en algunos partidos de esa posición natural donde se ubica Carlos Álvarez, por lo que el regreso del andaluz también puede suponer un cambio de sistema, si es que Castro opta por él de cara al encuentro del próximo jueves ante el Sevilla, club en el que se formó el jugador.

Otros dos jugadores que fueron fundamentales en el arranque de curso y que habían perdido protagonismo con Castro en las últimas semanas son Kervin Arriaga y Etta Eyong. Tanto el hondureño como el camerunés participaron de forma activa en la segunda parte ante el Getafe y mostraron una versión ya más parecida a la del inicio de temporada.

Además, el entrenador del Levante está a punto de recuperar también al delantero Roger Brugué, operado el pasado mes de enero de una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda.

Así, solo quedaría en la enfermería el defensa Unai Elgezabal, que arrastra unas molestias en la rodilla desde que fue operado en diciembre de 2025. EFE

pzm/nhp /og

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