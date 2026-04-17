Albiach (Comuns) se desmarca de Díaz: "No creo que los dirigentes de Junts sean racistas"

Barcelona, 17 abr (EFE).- La presidenta de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, se ha desmarcado este viernes de las palabras expresadas por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tachó a Junts de "racista": "No creo que sus militantes e incluso sus dirigentes sean racistas", ha afirmado.

Junts anunció ayer jueves la suspensión de todas sus relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" por las palabras de Yolanda Díaz.

La polémica se originó a raíz de una entrevista de Díaz en Onda Cero, en la que el periodista Carlos Alsina le recordó que en otras ocasiones ha asegurado que Junts es un proyecto "racista y clasista", a lo que ella respondió que lo ha sido "siempre".

En declaraciones a TV3, Albiach ha marcado distancias con Díaz: "Yo no creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean sus militantes y simpatizantes e incluso creo que una parte de los dirigentes no lo son, creo que los dirigentes no lo son".

Sí que "es cierto", según Albiach, que JxCat, "en su competición electoral, y presionado mediáticamente" por Aliança Catalana, "se está equivocando muchísimo en algunos posicionamientos".

Ha puesto como ejemplo la ley contra la multirreincidencia, en cuya tramitación Junts "pactó una enmienda con PP y Vox en el Senado que vinculaba inmigración con multirreincidencia".

Para Albiach, "vincular inmigración con delincuencia o inseguridad es un error que lo único que hace es reforzar posicionamientos que son racistas".

No obstante, y para desmarcarse de Díaz, ha recalcado: "Yo no estoy dispuesta a soltarle la mano a JxCat del bloque democrático".

Le ha respondido el líder de Junts, Carles Puigdemont, desde la red social X: "Continúa la manipulación de los moralmente superiores. Es contra vosotros que luchamos. Luchamos contra quienes preferís a Manuel Valls y el PP en Barcelona. Luchamos contra los que estáis españolizando Cataluña. Luchamos contra quienes estáis arruinando el país".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en declaraciones a Catalunya Ràdio, también ha salido al paso de las palabras de Díaz y las ha equiparado con otras pronunciadas en el mismo sentido por Podemos y por el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián.

"Si nos insultan y presionan por defender a la clase media y trabajadora de Cataluña", según Nogueras, "quizá es que todos estos han desconectado de nuestro país".

Para Nogueras, "el mayor miedo de esta gente es que los problemas se solucionen porque si los problemas se solucionan, a esta gente se les acaba el relato y se les acaban los votos".

Nogueras ha justificado la suspensión de relaciones con Sumar: "Nos hemos de plantar todos ante el insulto gratuito, ante la polarización en la que esta gente está convirtiendo la política". EFE