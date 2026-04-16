Guardiola (PP) y Calle (Vox) convocan ruedas de prensa en marco negociación en Extremadura

Mérida, 16 abr (EFE).- La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder de Vox, Óscar Fernández Calle, comparecerán a las 20,15 horas ante los medios de comunicación en sendas convocatorias de prensa en Mérida, en medio de las negociaciones que mantienen para formar Gobierno.

Ambos comparecerán por separado en el Patio de los Naranjos de la Asamblea, según recogen las citadas convocatorias.

Aunque no se conoce el motivo de las comparecencias, éstas se producen en el marco de las negociaciones que ambas formaciones políticas mantienen para alcanzar un acuerdo de Gobierno tras las elecciones regionales. EFE