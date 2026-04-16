Guardiola (PP) y Calle (Vox) convocan ruedas de prensa en marco negociación en Extremadura

Mérida, 16 abr (EFE).- La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder de Vox, Óscar Fernández Calle, comparecerán a las 20,15 horas ante los medios de comunicación en sendas convocatorias de prensa en Mérida, en medio de las negociaciones que mantienen para formar Gobierno.
Ambos comparecerán por separado en el Patio de los Naranjos de la Asamblea, según recogen las citadas convocatorias.
Aunque no se conoce el motivo de las comparecencias, éstas se producen en el marco de las negociaciones que ambas formaciones políticas mantienen para alcanzar un acuerdo de Gobierno tras las elecciones regionales. EFE
Últimas Noticias
Albares celebra la tregua en Líbano: "No habrá estabilidad real sin algo el fuego"
Vox busca que el Congreso exija derogar la regularización de inmigrantes y la sanidad universal
Álex Márquez: "No hemos empezado en la dinámica de poder ganar un campeonato"
Premios Mies van der Rohe reconocen dos proyectos arquitectónicos en Charleroi y Liubliana
Gran Canaria y Granada destacan sus cambios ante candidatura a Capital Europea de Cultura
MÁS NOTICIAS