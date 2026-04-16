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Golpe a una red de narcos con un macrolaboratorio de cocaína en un pueblo de Toledo

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Toledo, 16 abr (EFE).- Los cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con policías de Colombia, Estados Unidos, Perú y Portugal, han detenido a 13 personas en el marco de una operación conjunta contra el tráfico de cocaína, iniciada en 2022, en la que ha sido desmantelado un macrolaboratorio en la localidad toledana de Gerindote.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha informado de la operación junto a representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en una rueda de prensa, en la que ha precisado que, además de en la provincia de Toledo, la operación también se ha desarrollado en Madrid, Vizcaya, La Rioja y Málaga.

En la intervención en el macrolaboratorio de extracción y procesamiento de la cocaína han sido incautadas unas ocho toneladas de harina de maíz donde venía impregnada la droga y 3.500 kilos de precursores, los elementos químicos que se utilizan para extraerla, y ya tenían preparados nueve kilos de cocaína para salir al mercado.

En la nave del municipio toledano han sido detenidas tres personas que eran los 'cocineros' de la droga, que se habían desplazado desde Colombia, si bien en total se han arrestado a trece personas. EFE

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