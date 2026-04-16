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El Rayo Vallecano hace historia con su clasificación a semifinales

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Madrid, 16 abr (EFE).- Veinticinco años después de aquella inolvidable noche del 15 de marzo de 2001 en Mendizorroza, en la que cayeron eliminados con el Alavés en cuartos de final de la Copa de la UEFA, el Rayo Vallecano celebra una histórica clasificación a semifinales de la Liga Conferencia, en lo que supone el mayor hito del club madrileño a nivel continental.

El Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, con su clasificación para semifinales de la Liga Conferencia tras eliminar en cuartos al AEK Atenas, está pulverizando todos los registros de ilusión escribiendo una de las páginas más brillantes del club en sus 101 años de historia.

Neman Grodno (Bielorrusia), Shkendija (Macedonia del Norte), Hacken (Suecia), Lech Poznan y Jagiellonia (Polonia), Drita (Kosovo), Slovan Bratislava (Eslovaquia), Samsunspor (Turquía) y AEK Atenas (Grecia) han sido hasta el momento los rivales del Rayo en esta aventura en la Liga Conferencia.

El próximo será el Estrasburgo, al que se medirán primero en Vallecas y después en la ciudad francesa en la vuelta. En juego el pase a la final para pelear por el primer título continental de su historia frente al ganador de la eliminatoria entre Shakhtar Donetsk y el Crystal Palace. EFE

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