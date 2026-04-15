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España urge a un alto el fuego en Sudán mientras aumenta la llegada de sudaneses huyendo del conflicto

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hecho un llamamiento a un alto el fuego en el conflicto que desde hace tres años asola Sudán en un momento en que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) está constatando un aumento de la llegada de sudaneses a España huyendo de la guerra civil.

En un mensaje en redes sociales, Albares ha subrayado que el conflicto de Sudán, del que se cumplen este 15 de abril tres años, ha provocado la que es "la peor crisis humanitaria del planeta".

"Urge un alto el fuego, la protección de los civiles y el respeto del derecho internacional humanitario", ha defendido el jefe de la diplomacia. En este sentido, Albares ha dejado claro que "España seguirá contribuyendo a aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés y a la búsqueda de una solución política duradera".

Entretanto, ACNUR ha resaltado que más de 14 millones de personas se han visto desplazadas por el conflicto que enfrenta a las Fuerzas Armadas, que encabeza Abdelfatá al Burhan, con las Fuerzas de Reacción Rápida (RSF) que comanda Mohamed Hamdan Dagalo, tanto dentro del país como fuera, principalmente a los países de la región.

Según la agencia de la ONU, el deterioro de la situación, con "niveles extremos de violencia, una inseguridad alimentaria severa y un acceso cada vez más limitado a servicios básicos", está empujando a un número creciente de sudaneses a emprender el peligroso viaje hacia Europa.

Entre 2024 y 2025, ha precisado, más de 14.000 sudaneses llegaron al continente europeo, lo que supone un aumento del 232% desde el inicio del conflicto.

LLEGADAS A ESPAÑA

En lo que se refiere a España, ACNUR ha señalado que, según sus estimaciones, desde principios de 2026 han llegado unos 600 refugiados sudaneses a través de Ceuta, lo que los sitúa como una de las principales nacionalidades entre las personas que llegan a esta ciudad autónoma.

"ACNUR observa con preocupación que muchas de las personas sudanesas que llegan a España no formalizan su solicitud de asilo", ha indicado en un comunicado, precisando que "la falta de información sobre sus derechos, las dificultades de acceso al procedimiento de asilo y la intención de continuar su viaje hacia otros países europeos figuran entre los principales obstáculos".

En este sentido, ha subrayado la importancia de garantizar que todas las personas que puedan necesitar protección internacional reciban, desde el primer momento, información clara, comprensible y en un idioma que entiendan, sobre su derecho a solicitar asilo y sobre el procedimiento correspondiente.

La agencia de la ONU ha recordado que "un acceso rápido y efectivo al asilo no solo es esencial para la protección de las personas que huyen de conflictos y persecución, sino que también contribuye a una gestión más justa y eficaz del sistema de protección internacional desde las primeras etapas tras la llegada".

Así las cosas, ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades españolas y otros actores para "apoyar una respuesta que fortalezca el sistema de protección internacional" desde el primer momento, "asegurando que las personas procedentes de Sudán puedan acceder de manera efectiva a la protección internacional en España".

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