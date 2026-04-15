El Gobierno andaluz cree que Puente pretende quitarse responsabilidades el caso de Adamuz

Sevilla, 15 abr (EFE).- El Gobierno andaluz ha considerado este miércoles que el ministro de Transportes, Oscar Puente, pretende "quitarse responsabilidad" en la gestión del accidente ferroviario de Adamuz con sus alusiones a unas posibles negligencias en el 112 que pudiera conducir a aumentar el número de fallecidos.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha salido de esta forma al paso de las palabras del ministro en las que ha pedido "esclarecer si negligencias en el 112 pudieron conducir a que más personas fallecieran por la prestación de un servicio tardío".

Sobre la gestión de las emergencias, la portavoz del Ejecutivo se ha limitado a decir que "la primera llamada es suficiente para que se active" el protocolo, y ha advertido de que el Gobierno de Andalucía "ante este terrible accidente" ocurrido el 18 de enero pasado no va a hacer "política".

Ha calificado de "espeluznante" lo que está conociendo en los medios de comunicación respecto al mantenimiento de las vías y la posible "manipulación" de pruebas, una situación que podría estar poniendo encima de la mesa "trabas" a la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer las causas de este siniestro.

"Son muchas las cuestiones que se están conociendo y resultan espeluznantes", ha subrayado España, quien ha reiterado que quizá el ministro con sus alusiones a la posible responsabilidad del 112 está intentando "quitarse cierta responsabilidad de encima".

Carolina España ha recordado que el Gobierno andaluz ha adoptado medidas para las familias de las víctimas, además de personarse en la causa judicial y poner en marcha el Comisionado, por lo que "serán otros, el ministro o los responsables de Adif los que deberán asumir sus responsabilidades". EFE