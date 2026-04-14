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Sergio García repite con la 'sociedad' Enzo-Tunkara para amistosos ante Ucrania

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Madrid, 14 abr (EFE).- Sergio García, técnico de la selección española de fútbol sub-17, ha convocado a 22 jugadores para los partidos amistosos de la próxima semana ante Ucrania, entre ellos el madridista Enzo Alves y el barcelonista Ebrima Tunkara, que ya han construido una 'sociedad' que ha reportado buenos resultados al equipo nacional.

El hijo del exinternacional brasileño Marcelo Vieira y Tunkara fueron importantes en la clasificación de España para el Campeonato de Europa que se disputará en Estonia del 25 de mayo al 7 de junio, en el que se enfrentará a la selección anfitriona, Bélgica y Croacia, y para el Mundial que también tendrá lugar este año en Catar.

Con el objeto de preparar el torneo continental, el equipo nacional se enfrentará a Ucrania en dos amistosos, el martes 21 en Pozoblanco (Córdoba) a las 19.30 horas y el jueves 23 en el Nuevo Arcángel de la capital de la Mezquita a las 11.00.

- Relación de convocados:

. Porteros: Darlington Chichoro (Manchester United, ENG) y Guille Ponce (Real Madrid).

. Defensas: Arnau Cases (Espanyol), Raúl Expósito, Sergi Mayans, Jordi Pesquer (Barcelona), Mario Díaz (Sevilla), Jorge Domínguez (Atlético de Madrid), Iker Herrera (Valencia), Mikel Urrestarazu (Athletic).

. Medios: Holmes Junior Zamorano (Girona), Cherif Fofana (Real Madrid), Ian Mencía (Atlético de Madrid), Ebrima Tunkara (Barcelona), Mauro Valeiro (Deportivo), Marc Martínez (Valencia).

. Delanteros: Abdou Kemo (Atlético de Madrid), Byron Mendoza, Roberto Tomás (Barcelona), Santi del Pino, Enzo Alves (Real Madrid), Christian Imga (Athletic). EFE

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