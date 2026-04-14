Los huevos (21,2 %) y la ternera (13,7 %), los alimentos que más se encarecieron en marzo

Madrid, 14 abr (EFE).- Los huevos y la carne de vacuno han sido los alimentos con más inflación en marzo, el primer mes completo de guerra en Irán, con subidas de precios del 21,2 % y del 13,7 %, respectivamente, respecto al mismo mes del año pasado.

Según el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han repuntado en conjunto un 2,7 %, frente a los del mismo mes de 2025 y un 1,2 % respecto a febrero.

Dentro de la evolución mensual de los precios, destaca la moderación en los de la cesta de la compra, entre la subida del 0,5 % del vacuno y la bajada del 2,1 % del pescado, pese a que en marzo se cumplió el primer mes desde el estallido del conflicto desencadenado por la invasión de Irán por parte de Estados Unidos e Israel. EFE