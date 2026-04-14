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La red del narcotúnel de Ceuta buscaba décimos premiados de lotería para blanquear dinero

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Ceuta, 14 abr (EFE).- La red de narcotráfico que operaba en Galicia, Ceuta y Andalucía, y que introducía la droga a través de un narcotúnel en las inmediaciones de la frontera de Ceuta con Marruecos, buscaba conseguir décimos de lotería premiados para blanquear el dinero obtenido con la venta ilícita de la sustancia estupefaciente.

Fuentes próximas a la investigación, que sigue abierta desde finales de marzo, han informado a EFE de que este método aparece en las escuchas telefónicas que se llevaron a cabo por parte de los agentes han determinado el interés por la compra de décimos premiados en el Sorteo de la Lotería Nacional del pasado año.

La UDYCO ha señalado que al menos uno de los detenidos pretendía contactar con personas que habían resultado premiadas para comprar los boletos a un precio superior para blanquear el dinero.

Las conversaciones telefónicas han captado este método e incluso el nombre y apellidos de las personas con las que contactaba la organización.

La operación se saldó con la detención de 27 personas en Ceuta, Andalucía y Galicia, y la intervención de 17 toneladas de drogas.

Entre los detenidos están los dos presuntos líderes de la red, uno de ellos de Marruecos, considerado el 'narcoarquitecto' y "patrón de los túneles", supuesto responsable del otro túnel descubierto el pasado año; y el otro en Ceuta -donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos-, dueño de la droga intervenida.

El operativo dejó al descubierto un narcotúnel situado en el Polígono Industrial del Tarajal, colindante con Marruecos, que tiene 19 metros de largo hacia abajo, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, pero todavía se sigue trabajando en el lugar después de que se haya retirado todo el agua acumulada en su interior.

La investigación permitió también intervenir en los registros policiales 1.430.000 euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo. EFE

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