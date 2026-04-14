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La Audiencia de Valencia reabre caso de supuestos abusos a niños de un colegio de Torrent

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València, 14 abr (EFE).- La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el archivo de una causa abierta en un juzgado de Torrent por supuestos abusos sexuales practicados sobre alumnos de entre 4 y 7 años de un colegio masculino de Torrent (Valencia) hace dos años.

Instrucción 1 de Torrent archivó este caso el pasado mes de junio por no "existir indicios suficientes", no considerar probados los casos de abusos denunciados y la imposibilidad de dirigir la causa contra una persona en concreto, "a la vista de falta de concreción de los datos para identificar al supuesto autor".

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial, en un auto al que ha tenido acceso EFE, subrayan que se constata la existencia de siete relatos de abusos explicados por "niños MUY pequeños" (sic) a sus padres de forma separada pero en fechas próximas, de hechos similares susceptibles de ser indiciariamente subsumibles en delitos de agresión sexual a menores.

Estos relatos coinciden en hechos como felaciones o masturbaciones a los niños.

Al tribunal cuestiona el motivo por el que la jueza instructora no dio credibilidad al relato de los menores y sí a los responsables del centro cuando dicen que a los alumnos de preescolar solo le daban clase mujeres, cuando todos los menores mencionan en sus declaraciones que existía profesorado masculino.

También reprocha al juzgado que no se citó a declarar al profesor al que los menores mencionan con nombres y apellidos en sus relatos.

"No puede esperarse que niños de cinco años describan e identifiquen a su presunto agresor sexual de forma plena para acordar o no la continuación de la investigación judicial, especialmente si la identificación es bien sencilla: Estamos ante un pequeñísimo grupo, una clase de preescolar en un curso concreto", sostienen los magistrados de la Sección Cuarta.

Por ello, ordenan al juzgado a que inste al colegio a que identifique plenamente a dos empleados de mantenimiento y a los restantes hombres con acceso al patio de infantil, entre ellos los monitores de patio, los de extraescolares y sacerdotes y profesores que son mencionados por los menores.

También se requiere la relación de empleados del centro y los expedientes iniciados en el colegio tras las cinco denuncias que son objeto de este procedimiento.

Por último, la Sección Cuarta ordena que se tome declaración en calidad de investigados dos hombres vinculados con el centro, y en calidad de testigos a otros miembros del personal docente, al inspector que la Conselleria de Educación envió al centro, a los padres de los menores que denunciaron los hechos y a los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso.

En definitiva, la Audiencia insta al juzgado de Torrent a acometer la investigación sin mayor dilación, “poniendo fin a tan desafortunada deriva procesal” pues considera que “existen indicios plurales, concurrentes y claros del probable y cierto acaecimiento de los hechos denunciados”. EFE

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