Espana agencias

La asociación mayoritaria de jueces pide a Bolaños "respeto" a Peinado tras el procesamiento de Begoña Gómez

Guardar
Imagen LS76OBNZ2VGQXBMU6DOENEJ2GM

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha pedido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "respeto" a decisiones como la del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por cuatro presuntos delitos.

A través de un comunicado, la asociación ha tachado de "inadmisible" que "un miembro del Gobierno" como Bolaños reaccionara ante esa decisión judicial asegurando que Peinado "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y también "a muchos jueces y magistrados".

La APM ha señalado que, "en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos".

Al respecto, ha añadido que esos cauces "existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción".

INDEPENDENCIA JUDICIAL

La asociación ha remarcado que los jueces "no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", sino "respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno".

Y ha indicado que lo "deseable" sería que el Ministerio de Justicia "concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia".

A su juicio, "y singularmente, en las graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la implantación de los tribunales de instancia", en vez de realizar "valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fallece el autor británico de ciencia ficción Ian Watson a los 82 años

Infobae

Albiach (Comuns) lamenta que se imponga "la vía Junqueras" a la de Rufián en el frente de izquierdas

Albiach (Comuns) lamenta que se imponga "la vía Junqueras" a la de Rufián en el frente de izquierdas

Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto

Infobae

El PP afea que Bolaños critique al juez Peinado: confunde el Ministerio de Justicia con la comunicación de Ferraz

El PP afea que Bolaños critique al juez Peinado: confunde el Ministerio de Justicia con la comunicación de Ferraz

Entrecanales, citado en el juzgado por no acudir a la Comisión de Investigación navarra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro delitos y ninguna prueba concluyente: el caso judicial contra Begoña Gómez

Cuatro delitos y ninguna prueba concluyente: el caso judicial contra Begoña Gómez

El submarino de la Armada ‘Galerna’ se estrena en la misión de la OTAN para proteger el Mediterráneo

Un juzgado de Burgos anula la desheredación de una nieta por falta de contacto ya que el distanciamiento ocurrió cuando la afectada era menor

EEUU autoriza el embargo de bienes españoles por el impago de ayudas a empresas de energías renovables y pone en la mira los ingresos ligados al Mundial 2026

La Audiencia Nacional niega a un ciudadano rumano la posibilidad de cumplir en España una condena por agresión: considera insuficiente su tiempo de residencia

ECONOMÍA

La Unión Europea recorta un 47% las importaciones de acero y eleva un 50% los aranceles

La Unión Europea recorta un 47% las importaciones de acero y eleva un 50% los aranceles

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El IPC sube hasta el 3,4% en marzo, una décima más de lo esperado, por el alza en el precio de la gasolina

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del psicólogo en la declaración de la Renta 2026

Los minicréditos disparan su interés al 4.963% TAE, el más alto de la historia, antes de que la ley lo baje al 4%

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas