Gipuzkoa apoyará a la Real en la final de la Copa desde 'fan zones' en 11 localidades

San Sebastián, 14 abr (EFE).- La mitad de la población guipuzcoana podrá seguir y apoyar a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey Mapfre del próximo sábado desde alguna de las 11 'fan zones' con pantallas gigantes que se instalarán en otras tantas poblaciones del territorio.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con los ayuntamientos participantes en la iniciativa, organizará esos espacios y reforzará el transporte público para que la otra mitad de la población pueda acercarse a ellos y disfrutar de un ambiente festivo y de unión en torno al equipo 'txuri urdin', que se enfrenta en la final del 18 de abril al Atlético de Madrid.

Las localidades que contarán con pantalla gigante para seguir la final son Zumarraga, Tolosa, Zarautz, Lasarte-Oria, Zumaia, Hondarribia, Eibar, Elgoibar, Legazpi, Azkoitia y Urretxu.

La iniciativa hará posible que uno de cada dos guipuzcoanos pueda seguir en directo, en su localidad, la retransmisión del partido frente al conjunto rojiblanco y disfrutar del ambiente festivo y las actividades que se organizarán en las 'fan zones', además de facilitar a la otra mitad la opción de hacerlo cerca. EFE