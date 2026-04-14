Foment aboga por la regularización y recuerda que las empresas necesitan la inmigración

Madrid, 14 abr (EFE).- El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado este martes a favor del proceso de regularización de inmigrantes que va a aprobar el Ejecutivo y ha subrayado que las empresas "necesitan la inmigración como el agua" para cubrir puestos de trabajo.

Durante su intervención en el foro WakeUP organizado por El Español-Invertia, Sánchez Llibre ha recordado que, con la pirámide poblacional de España, no hay que margen suficiente para cubrir todos los puestos de trabajo que demanda la economía.

También ha incidido en que, desde 2021 a 2025, el 45 % de los nuevos puestos de trabajo se han cubierto con la inmigración.

"Las empresas necesitamos de la migración para mantener la economía", ha apuntado.

Sánchez Llibre se ha mostrado de acuerdo en el "fondo" del proceso, aunque ha pedido tener en cuenta algunos aspectos, como la necesidad de conocer no solo antecedentes penales sino también policiales, para evitar "efectos perniciosos" como un efecto llamada o paralización administrativa.

Sánchez Llibre también ha entrado a valorar la gestión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, del que ha subrayado su capacidad para "normalizar" el clima empresarial, pero contra el que ha cargado por su política en vivienda.

"Hace políticas filocomunistas que van en la dirección de la socialización de la propiedad privada", ha cuestionado el presidente de la patronal catalana, que le pide que sustituya estos planteamientos y busque otros socios para estas políticas.EFE