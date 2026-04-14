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Entrecanales, citado en el juzgado por no acudir a la Comisión de Investigación navarra

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Pamplona, 14 abr (EFE).- El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, está citado el próximo 4 de septiembre para declarar como investigado por un presunto delito de desobediencia tras no acudir en dos ocasiones a la Comisión del Parlamento foral que investiga la licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra.

La Mesa del Parlamento de Navarra ha sido informada este lunes y la Comisión de Investigación este martes del auto dictado por la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona tras la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal, a su vez a raíz de la denuncia interpuesta por el Legislativo Foral por la incomparecencia del presidente de Acciona en la Comisión.

El empresario fue citado por esta comisión parlamentaria en dos ocasiones, primero para el 20 de enero de 2026 y posteriormente para el 9 de febrero del mismo año, sin acudir finalmente a ninguna de las dos convocatorias.

La comparecencia tenía por objeto informar sobre el conocimiento de Entrecanales acerca de licitaciones, adjudicaciones y procedimientos administrativos en los que hubiera participado Acciona en relación con obras realizadas o financiadas por el Gobierno de Navarra durante las cuatro últimas legislaturas.

Por ejemplo, las del túnel de Belate, donde Acciona concurrió en UTE con Osés Construcción y Servinabar, que según la UCO es en un 45 % del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Antes de la primera citación, Acciona registró en el Parlamento un escrito solicitando reconsiderar la pertinencia de convocar al presidente de la compañía. Posteriormente, la empresa comunicó que Entrecanales no acudiría por encontrarse fuera de España debido a “un compromiso ineludible e inaplazable”, y anunció que en su lugar comparecerían otros directivos de la compañía.

El 20 de enero acudieron al Parlamento el director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona, Joaquín Mollinedo, y el director general de Asesoría Jurídica, José Julio Figueroa, pero no se les permitió intervenir ante la comisión al no haber sido citados.

Tras esa sesión, la comisión volvió a citar a Entrecanales para el 9 de febrero y le requirió justificar su ausencia, advirtiéndole de que la falta de comparecencia podría constituir un delito de desobediencia conforme al artículo 502 del Código Penal.

Sin embargo, el presidente de Acciona tampoco acudió a la segunda convocatoria. Para la Fiscalía, según consta en su escrito de denuncia remitido al juzgado de Instrucción, la incomparecencia carece de justificación, ya que el empresario había sido advertido expresamente de la obligación de acudir y de las posibles consecuencias penales.

El ministerio público considera que los hechos podrían constituir un delito contra las instituciones del Estado previsto en el artículo 502 del Código Penal y por ello solicitó al juzgado la apertura de un procedimiento penal. El juzgado lo ha citado para el 4 de septiembre. EFE

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