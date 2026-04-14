Demichelis logra la ansiada portería a cero

Palma, 14 abr (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, el argentino Martín Demichelis, logró ante el Rayo Vallecano uno de sus principales objetivos desde que llegara al club, el de dejar su portería a cero (3-0), después de que en sus primeros cuatro partidos el equipo fuera incapaz de conseguirlo.

"Me gustaría dejar la portería a cero", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro contra el conjunto madrileño, y más allá de sumar la cuarta portería a cero de la temporada para el equipo, impuso su estilo ofensivo y evitó que el Rayo se acercara a la portería de Leo Román en gran parte del encuentro.

El guardameta ibicenco sólo tuvo que intervenir en tres ocasiones, dos de ellas en la última acción de cada mitad, y tuvo una de las tardes más plácidas en lo que lleva de temporada gracias al buen hacer de la línea defensiva.

La fortaleza atrás ha sido una de las mayores debilidades del equipo durante todo el curso, y una vez Demichelis ha conseguido desbloquear ofensivamente a los futbolistas, su trabajo residirá en sumar más ceros en el marcador rival para que el objetivo de la permanencia se acerque considerablemente.

La nueva oportunidad para mantener su portería imbatida será el próximo martes, contra el Valencia, cerrando un tramo de tres partidos consecutivos en Son Moix, de los cuales podría salir con pleno de victorias si consigue imponerse al cuadro blanquinegro. EFE

1012193