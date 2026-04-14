Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto

València, 14 abr (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos en febrero, y han confirmado fuentes de la Fiscalía. EFE

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