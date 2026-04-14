Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto

València, 14 abr (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos en febrero, y han confirmado fuentes de la Fiscalía. EFE
Últimas Noticias
Fallece el autor británico de ciencia ficción Ian Watson a los 82 años
Albiach (Comuns) lamenta que se imponga "la vía Junqueras" a la de Rufián en el frente de izquierdas
El PP afea que Bolaños critique al juez Peinado: confunde el Ministerio de Justicia con la comunicación de Ferraz
Entrecanales, citado en el juzgado por no acudir a la Comisión de Investigación navarra
Sánchez pide a Xi Jinping corregir el "excesivo" desequilibrio comercial de España y Europa con China
MÁS NOTICIAS