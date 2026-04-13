Detenido un hombre tras matar a su expareja con un machete en Córdoba

Córdoba, 13 abr (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por matar a su expareja con un machete en Córdoba, dos días después de haber sido detenido por agredirla, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

El asesinato ha tenido lugar sobre las 09:00 horas en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa el mismo día en el que el agresor, español de 65 años de edad, y la víctima, nacida en Bolivia y de la misma edad, estaban citados en el juzgado.

Una vecina ha dado el aviso de que había visto a un hombre apuñalar a una mujer en el pasillo del edificio.

Tras cometer el crimen, el hombre se ha atrincherado en la vivienda y ha inundado de gas pimenta el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que ha provocado una gran tensión en el barrio, aunque no existía riesgo real de explosión.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han encontrado el cadáver de la mujer con heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

El hombre portaba un machete de grandes dimensiones, según las fuentes.

Según las fuentes, el hombre detenido y a la mujer, que era su expareja, convivían en el mismo bloque del edificio y en plantas consecutivas a pesar de que el presunto asesino ya contaba con una orden de alejamiento y ambos estaban citados este lunes en el juzgado por un episodio de violencia de género ocurrido durante este fin de semana.

Concretamente, el hombre fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con medidas cautelares. La mujer estaba incluida en el sistema VioGen en riesgo medio, de acuerdo con las fuentes consultadas.

En un mensaje en la red social X, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos de este asesinato por un posible caso de violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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