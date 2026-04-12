Un motorista de 46 años fallece en un accidente en Sóller (Mallorca)

Palma, 12 abr (EFE).- Un motorista de 46 años ha fallecido esta madrugada en un accidente ocurrido en la carretera al puerto de Sóller, al norte de Mallorca.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso sobre las 3.30 horas sobre un accidente de moto y la presencia del motorista inconsciente en el suelo, justo antes de la entrada del túnel al puerto, ha informado el 061.

A la llegada al lugar del personal sanitario, han confirmado el fallecimiento del motorista por lesiones incompatibles con la vida.

El médico del PAC de Sóller y dos ambulancias del 061, una de soporte vital avanzado y otra básico, así como Bomberos y Policía Local, acudieron al lugar pero no han podido hacer nada por la víctima. EFE