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La etíope Demise se impone en la Maratón de París y marca nuevo récord de la prueba

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París, 12 abr (EFE).- La etíope Shure Demise ganó este domingo la Maratón de París, considerada como una de las más grandes del mundo, con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 33 segundos, lo que supone un nuevo récord en mujeres, según informaron los organizadores.

Tras Demise, llegó a la línea de meta su compatriota Misgane Alemayehu (2 horas, 19 minutos y 6 segundos) y la tercera fue la keniata Magdalyne Masai (2 horas, 19 minutos y 18 segundos).

Sesenta mil corredores tomaron hoy la salida en los Campos Elíseos para la 49 edición de la maratón Schneider Electric de París, lo que supone tres mil participantes más que el año anterior. EFE

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