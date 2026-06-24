Yakin dice que Suiza tiene muchas opciones tácticas

Toronto (Canadá), 24 jun (EFE).- El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, celebró este miércoles la capacidad de su equipo para adaptarse tras vencer por 2-1 a Canadá y acabar primero del Grupo B en el Mundial 2026, en una rueda de prensa en la que también se declaró admirador de Pep Guardiola por su fútbol "refrescante, táctico e inteligente".

Yakin subrayó que el triunfo ante el anfitrión confirmó la profundidad de una plantilla que le permite modificar nombres y perfiles sin alterar el plan colectivo.

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"Tengo una plantilla muy amplia y muchas opciones en mi equipo, muchas opciones tácticas", afirmó el técnico, que explicó que sus decisiones respondieron tanto al desarrollo del partido como a la estrategia del rival.

El seleccionador destacó que, ante "la intensidad y el ritmo de Canadá", era importante utilizar jugadores rápidos, capaces de competir en los duelos y sostener el sistema suizo. En ese contexto elogió a Luca Jaquez, de quien dijo que encontró "muy buenas soluciones", hizo "un muy buen trabajo" y contribuyó también en la acción del gol en la segunda parte.

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Yakin insistió en que las rotaciones no buscaban sorprender a Canadá, sino preservar la identidad del equipo. "No se trataba de sorprender al rival, sino más bien de mantener el sistema al que estamos acostumbrados", señaló.

El técnico también explicó sus cambios en el tramo final, cuando Suiza pasó de dominar con dos goles de ventaja a sufrir ante el empuje canadiense. Dijo que recurrió a jugadores más experimentados para reforzar el trabajo defensivo colectivo y reconoció que los últimos 10 o 15 minutos fueron exigentes para su equipo.

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"Sentimos mucha presión del rival", admitió Yakin, que elogió de forma especial a Gregor Kobel por varias intervenciones decisivas. "Hoy fue un portero sobresaliente", afirmó.

La nota de color llegó cuando le preguntaron por el cambio de camiseta durante el partido y por qué vestía una prenda vinculada a Guardiola.

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Yakin explicó que tuvo que cambiarse porque el color podía confundirse con el de Canadá y dificultar la labor arbitral. "Soy un gran fan de Pep", dijo después, antes de destacar "las posiciones, las rotaciones, las superioridades que crea" y la atención del técnico español "a cada detalle".

Suiza cerró la fase de grupos con siete puntos y dispondrá de más días de descanso antes de la siguiente ronda. Yakin afirmó que su equipo ya está "en el torneo", con ritmo y confianza, aunque admitió que todavía hay detalles que mejorar antes del próximo partido. EFE

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