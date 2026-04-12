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Detienen en Palencia a una banda "fantasma" de ladrones de joyas de origen italiano

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Madrid, 12 abr (EFE).- Cuatro personas han sido detenidas en Palencia en una operación conjunta entre las policías de España e Italia, acusadas de pertenecer a una célula itinerante dedicada al hurto de mantas de joyas que operaba a nivel internacional y actuaban como "fantasmas" para no ser detectados.

La Policía Nacional ha informado en un comunicado que los cuatro detenidos son responsables de la presunta comisión de 21 delitos en joyerías de toda la geografía nacional durante la última década, por valor de más de 500.000 euros.

La detención se produjo el pasado 31 de marzo en la ciudad de Palencia, gracias a una operación conjunta con la Polizia di Stato de Italia y tras una investigación que ha durado varios años y que ha supuesto un "reto" por las pocas pistas que dejaban.

Los arrestados, provenientes de Italia, realizaban los robos en España en viajes de 5 días en los que actuaban como "fantasmas", señala la Policía, ya que no dejaban rastro en hoteles, cambiaban de vehículo y teléfono cada poco tiempo y recorrían, a diario, cientos de kilómetros entre localidades.

Para ejecutar los robos dos mujeres accedían a la joyería -a veces ataviadas con disfraces- y, "con total tranquilidad y una habilidad extraordinaria", una distraía al empleado mientras que la otra sustraía las mantas de joyas del mostrador ocultas en algún pañuelo o bolso.

Tras ello abandonan el establecimiento "con total tranquilidad y sin despertar sospechas" y recorrían cientos de kilómetros hasta llegar a una ciudad para pernoctar y que no se las relacionara con el hecho criminal.

La investigación comenzó tras detectarse, durante los últimos años, la comisión de hurtos en joyerías de toda España con un 'modus operandi' muy característico y después de que se detectara un hurto similar cometido en el año 2012 en Zaragoza, en el que se detuvo a una ciudadana italiana con unas características físicas que coincidían con una de las autoras de los hechos más recientes.

Una de las pistas que llevó a la detención de las cuatro personas fue que cada vez que se producía un hurto en una joyería, en una localidad situada a una distancia de entre 100 y 400 kilómetros del lugar de las comisión delictiva se hospedaba un ciudadano italiano que "podría ser uno de los consortes de la principal investigada".

Los delitos se cometieron durante la última década en distintas localidades de Asturias, La Rioja, Murcia, Palencia, Valencia, Almería, Albacete, Badajoz, Alicante, Sevilla, Castellón y Granada. EFE

(Vídeo)

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