Albares acusa a Israel de seguir "empecinado" en la guerra tras el alto el fuego

Madrid, 12 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Gobierno de Israel de seguir, cuando se alcanzó el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, "empecinado en una guerra que no es buena para nadie".

En una entrevista en elDiario.es recogida por EFE, ha señalado que hay "muchas personas interesadas no ya en que esas negociaciones en Islamabad no lleguen a ningún puerto, sino que ni siquiera llegaran a sentarse".

Preguntado si se refiere al Gobierno de Benjamín Netanyahu, ha indicado que cuando toda la humanidad respiraba aliviada por el alto el fuego "claramente el Gobierno de Israel seguía empecinado en una guerra que no es buena para nadie".

Para el ministro el alto el fuego alcanzado el pasado miércoles es "muy frágil" y está "abiertamente" amenazado. "Lo estamos viendo con los ataques de Israel al Líbano. He estado en muchas negociaciones diplomáticas de todo tipo. Dos semanas es muy poco tiempo, pero hay que apostarlo todo a la paz", ha señalado durante la entrevista, realizada el pasado jueves.

Las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos concluyeron esta madrugada en Islamabad, tras 21 horas de negociaciones y sin que las partes en conflicto llegaran a ningún acuerdo.

Albares ha vuelto a reclamar además la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel. "La Unión Europea e Israel tienen un consejo de asociación que establece el respeto de los derechos humanos. Ni en Gaza, ni en estos momentos en Líbano, las acciones de Israel respetan los derechos humanos. Son violaciones flagrantes del derecho internacional", ha remarcado.

Ha defendido asimismo la apertura de la embajada en Teherán porque, sabiendo que hay dos semanas de alto el fuego, hay garantías de seguridad para el embajador y el personal. EFE