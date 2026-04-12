Adola y Shimeles, doblete etíope en el maratón de Róterdam

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- Los etíopes Guye Idemo Adola, con un crono de 2h03:54, y Mekides Shimeles, con 2h18:56, se proclamaron este domingo vencedores del maratón de Róterdam (Países Bajos).

Adola, de 35 años y ganador en 2021 del maratón de Berlín, sorprendió con su victoria al ponerse en cabeza de carrera en solitario a falta de tres kilómetros, cuando el belga Bashir Abdi, de origen somalí, que iba primero, empezó a aflojar su ritmo aquejado de unas molestias físicas.

El etíope llegó a meta en un tiempo de 2h03:54 y fue secundado en el podio por su compatriota Tesfaye Deriba (2h04:15), segundo, y por Bashir Abdi (2h04:19), tercero.

La victoria en la categoría femenina fue para el etíope Mekides Shimeles, de 20 años, que logró el triunfo con 2h18:56, aventajando en más de dos minutos a su compatriota Aminet Ahmed (2h21:25). Tercera fue la bahreiní Shitaye Eshete (2h23:22).

Entre los primeros puestos destacó el vigésimo de Sawan Barwal, que batió el récord indio en la maratón con un tiempo de 2h10:26, batiendo el que mantenía desde 1978, en Jalandhar, Shivnath Singh con 2:12:00.

Partiendo desde el puente Erasmus, con un recorrido panorámico por el río Maas y lugares emblemáticos como Kop van Zuid, Euromast, Casas Cubo y Markthal, la carrera finaliza en Coolsingel. Su trazado liso, sin apenas elevación, dota a la carrera de un perfil ideal para hacer grandes marcas.

El récord de la carrera lo sigue teniendo el belga Bashir Abdi con 2h03:36 en 2021 en la categoría masculina y la etíope Gelana Tiki con 2h18:58 en la femenina.

El maratón de Rotterdam es una de las carreras de la distancia más rápidas y, desde su primera edición en 1981, se han batido tres veces los récords del mundo. El primero fue el portugués Carlos Lopes en 1985 (2h07:12), el segundo el etíope Belayneh Dinsamo en 1988 (2h06:50) y la tercera la keniana Tegla Laroupe en 1998 (2h20:47). EFE