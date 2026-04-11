Sánchez Cotrina gana las primarias y liderará la reconstrucción del PSOE extremeño

Mérida, 11 abr (EFE).- El líder del PSOE provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha impuesto esta noche en las primarias de los socialistas extremeños con el 58 % de los votos frente a la diputada autonómica Soraya Vega, y se pone al frente de la reconstrucción del partido tras cosechar su peor resultado histórico en las elecciones autonómicas de diciembre.

Se convierte también en el primer cacereño en ocupar la Secretaría General del partido tras una jornada en la que 9.121 militantes estaban llamados a las urnas y en la que se ha registrado una participación del 72,46 %, según ha detallado en rueda de prensa el presidente de la Comisión Gestora del PSOE, José Luis Quintana, cuando está escrutado en torno al 95 % de los votos.

De este modo, el también parlamentario regional y alcalde del municipio cacereño de Salorino asume el reto de marcar el rumbo del proyecto socialista tras los comicios anticipados del pasado 21 de diciembre, cuando el PSOE perdió 10 diputados y se situó en su mínimo histórico en el Parlamento extremeño con tan solo 18 escaños. EFE

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