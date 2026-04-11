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Mallorca y Rayo miden su euforia con la salvación de fondo

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Palma de Mallorca/Madrid, 11 abr (EFE).- Mallorca y Rayo se verán las caras este domingo en el Estadio Mallorca Son Moix en un duelo donde ambos conjuntos vienen eufóricos tras sus últimos triunfos. Los locales contra el Real Madrid en la Liga española y el conjunto vallecano en la Liga Conferencia frente al AEK Atenas.

El cuadro balear logró dar la sorpresa y vencer al Real Madrid el pasado fin de semana (2-1), un impulso a la llegada de un Martín Demichelis que le ha cambiado la cara al equipo: suma siete de sus primeros doce puntos, tras empatar con Osasuna (2-2), ganar al Espanyol (2-1) y perder contra el Elche (2-1).

Los bermellones llegan, eso sí, con la mala noticia de la rotura de ligamentos en la rodilla izquierda de Mateo Joseph, uno de los futbolistas más habituales y que obligará a dar un paso adelante a jugadores como Javi Llabrés o Abdón Prats, quienes tendrán más oportunidades de gozar de minutos.

Quienes sí que jugarán tras confirmarlo el propio Demichelis en rueda de prensa son Pablo Torre y Sergi Darder, dos de los jugadores con mejor pie del equipo y que tendrán continuidad a su buen partido ante el Madrid.

Los problemas llegarán en la zaga, siendo uno de los pocos partidos que jugará el Mallorca sin Raíllo ni Valjent desde su regreso a LaLiga EA Sports, con David López y Omar Mascarell como la pareja de centrales previsible.

El equipo madrileño, por su parte, afronta el partido tras encarrilar el pase a las semifinales de la Liga Conferencia con una goleada en la ida de los cuartos ante el AEK Atenas.

Esa euforia generada en el equipo y entre la afición es lo que más preocupa a Iñigo Pérez, que está tratando en estos días de cambiar la mentalidad para hacerles ver la importancia de este duelo ante el Mallorca que puede prácticamente sellar la permanencia si se gana.

Iñigo Pérez cuenta con la duda del portero argentino Augusto Batalla, que sufrió un golpe en la rodilla derecha en el partido frente al AEK Atenas. Si finalmente no pudiera jugar en su lugar actuará Dani Cárdenas.

La acumulación de partidos en las próximas semanas y el importante duelo de vuelto en la capital griega podría provocar algún cambio en el once del técnico navarro. De esta forma el lateral derecho Iván Balliu, el carrilero zurdo uruguayo 'Pacha' Espino o el centrocampista Oscar Valentín podrían tener su oportunidad de inicio.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Leo Román; Maffeo, David López, Mascarell, Mojica; Darder, Morlanes, Samu Costa, Pablo Torre; Luvumbo, Muriqi.

Rayo Vallecano: Batalla o Cárdenas; Balliu, Lejeune, Mendy, 'Pacha' Espino; Oscar Valentín, Unai López; Ilias, De Frutos, Álvaro; Alemao.

Árbitro: Jesús Gil (Comité extremeño).

Campo: Son Moix.

Hora: 16:15.

dcj/sll/drl/arh

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