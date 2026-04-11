Illa: "Siempre estaremos contra los que hacen apología de la intolerancia y la división"

Barcelona, 11 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertado este sábado sobre "las soluciones mágicas" que plantea la ultraderecha y ha asegurado que los socialistas siempre estarán contra los que "hacen apología de la intolerancia y la división", tanto en España como en Cataluña.

"Nunca, jamás, nos encontrarán a los socialistas en acuerdos con aquellos que hacen apología de la intolerancia y de la división. Siempre estaremos enfrente de los autoritarismos: en el mundo, en Europa, en España y en Cataluña", ha afirmado, durante su intervención ante el Consell Nacional del PSC.

Illa se ha pronunciado de esta manera después de que la abstención de los dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona) facilitaran la aprobación de los presupuestos de la alcaldesa Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, una decisión que les llevó a poner más tarde sus cargos a disposición del partido tras admitir "el error".

El presidente catalán, que ha intervenido en el Consell Nacional como primer secretario del PSC, ha subrayado que su partido tampoco optará nunca por "esconder la verdad" y que siempre defenderá "el diálogo" y "los acuerdos para mejorar la convivencia y fortalecer la unidad de Cataluña".

Ante el auge de los autoritarismos, Illa ha hecho un llamamiento para no dar por hecho que "no hay nada que hacer" y para hacer frente a sus "mentiras". "Nada está escrito ni es inevitable. Las cosas serán, en gran medida, lo que decidamos que sean", ha aseverado.

En esta línea, ha alertado de que "nos quieren hacer creer que el uso de la fuerza desinhibida es una solución, que las instituciones son un obstáculo, que no hay soluciones colectivas sino solo individuales, que la pluralidad y la diversidad son una debilidad para tenernos con los brazos cruzados, para rendirnos". "Y no es cierto", ha insistido.

Illa ha dado también apoyo explícito a la política del Gobierno en sus diferencias con Israel "porque no se hacen transacciones con los valores". EFE

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