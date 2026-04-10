Milagros Tolón sobre los canticos islamófobos: "Esto no puede volver a suceder"

Madrid, 10 abr (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, transmitió este viernes la idea de que los cánticos islamófobos proferidos en el RCDE Stadium, en Cornellá, durante el último encuentro disputado por la selección española de fútbol, "no pueden volver a suceder".

Durante una recepción a una delegación española de atletas tras sus éxitos en los Mundiales en pista cubierta, celebrados en marzo en Polonia, ofrecida en la sede del Ministerio, Tolón confirmó que había contactado con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, tras lo sucedido.

"Fue muy lamentable el espectáculo, muy bochornoso. Yo lo vi desde la televisión y al día siguiente me puse en contacto con Rafael Louzán", declaró la ministra.

"Él me contó cómo se desarrolló todas las cuestiones en el campo. Yo dije que esto no podía volver a suceder, se activó el protocolo y la verdad es que es una imagen lamentable para España", concluyó Tolón.

Durante el último encuentro amistoso disputado por la selección española de fútbol, ante Egipto, el 31 de marzo, un sector de la grada que ocupaba el RCDE Stadium comenzó el cántico islamófobo "Musulmán el que no bote", una imagen que provocó la inmediata repulsa desde distintos sectores de la sociedad.

El pasado martes, la RFEF informó de que enviaría a la FIFA un completo informe de alegaciones a raíz del expediente abierto por el organismo internacional sobre los incidentes ocurridos en el encuentro. EFE