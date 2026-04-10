La película 'Boulevard', el fenómeno literario viral en redes, ya en cines

Madrid, 10 abr (EFE).- En 'Boulevard', la película que la directora Sonia Méndez ('As Neves') estrena este viernes en España, no valen los sueños rotos, sino solo la esperanza: "Sus personajes se dedican a cumplir sueños en el mañana, ¿por qué no hacerlo también nosotros?", dice a EFE su protagonista Mikel Niso.

'Boulevard', la adaptación cinematográfica del romance viral en redes, del mismo nombre, de la escritora Flor M. Salvador, recupera la historia de dos personajes nacidos de un cuento que, destinados a encontrarse, buscarán aprender a vivir el presente pero siempre esperando el mañana.

En esta historia, el personaje interpretado por Eve Ryan ('Dímelo bajito') aterriza en una ciudad nueva sin nombre en la que se topa con Mikel Niso, quien interpreta a un joven con un pasado que lo atormenta y un 'boulevard' lleno de sueños rotos.

"Para mí 'Boulevard' no es solo una historia de amor, es una historia de cumplir sueños y creo que no hay nada más mágico que luchar por hacerlos realidad", ha descrito a EFE Javier Ruescas, guionista de la película, que espera que el largometraje haga salir al público de las salas "queriendo cumplir los suyos".

A la hora de producir el filme, el mayor reto fue cumplir las expectativas de aquellos lectores que habían creado el "fenómeno 'Boulevard'" cuando esta novela se hizo viral en la plataforma de lectura y creación literaria Wattpad, con más de 108 millones de lecturas.

La directora Sonia Méndez llegó al proyecto hace trece meses y se enfrentó a él con "mucha responsabilidad cinematográfica, teniendo claros ciertos referentes y guiños pero también con distancia. Al final estamos haciendo una película, no un libro", ha señalado.

Para ella esta historia es un cuento atemporal. Los personajes tienen nombres extranjeros ya que la novela se ubica en Australia, pero al llevar el rodaje a Bilbao debían transformar la narrativa en algo que llegara a cualquier persona sin depender de su nacionalidad pero manteniendo la identidad de sus personajes.

"Al final estás construyendo la mitología de 'Boulevard', que tiene que ser universal y servir a cualquier época y cualquier lugar", ha apuntado Méndez.

A la actriz protagonista, Eve Ryan, no le costó mucho acercarse al personaje de Hasley, que no podía echar raíces en ningún sitio por las constantes mudanzas de su madre ya que le recordaba su propia experiencia.

"Yo vine a España con 8 años y también he tenido esa sensación de no encontrarme del todo", explica.

Para el actor protagonista, Mikel Niso, este es su primer proyecto audiovisual y admite que ha sido "un orgullo poner voz y cuerpo a un personaje tan querido como Luke, y saber que al hacerlo estaba tratando temas importantes de salud mental y otros conflictos que ocurren en la película".

Niso comenta que la película actúa como un cuento esperanzador donde los personajes "no se alejan mucho de la realidad".

"Caemos muchas veces en la desesperanza, en pensar que no hay futuro para nuestra generación, y con la sensación de vivir como si no hubiera un mañana, pero generalmente sí suele haberlo, y estos personajes están cumpliendo sueños en ese mañana que todavía no existe", concluye. EFE

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