Investigan la muerte por arma blanca de un hombre de 60 años en Burjassot (Valencia)

València, 10 abr (EFE).- El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte por arma blanca de un hombre, cuyo cadáver se ha encontrado este viernes en una calle de la localidad valenciana de Burjassot.

Según ha confirmado a EFE la Policía Nacional se trata de un varón de 60 años, cuyo cadáver ha sido localizado a las 7 horas en una vía pública del citado municipio.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que sigue abierta.

Según publica el diario Las Provincias, la víctima yacía en la Avenida Pi i Margall y presentaba dos cuchilladas, una en la espalda y otra en la parte frontal del pecho, y la Policía Nacional ha ordenado vaciar los contenedores próximos al lugar en que ha sido encontrada en busca del arma homicida. EFE