Ester Muñoz afirma que ha defendido y seguirá defendiendo "siempre" a las Fuerzas Armadas y la labor que hacen

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha afirmado este viernes que ha defendido y seguirá defendiendo "siempre" a las Fuerzas Armadas y la labor que hacen.

Muñoz se ha pronunciado así a preguntas de los medios en Cuenca después de que en una rueda de prensa el jueves en la Cámara Baja precisase que no tenía información sobre el motivo de la detención del militar español detenido en Israel, pero sobre la duración de la misma, que fue menos de una hora, apostilló que ella ha estado "en controles de tráfico" que le han tenido "bastante más tiempo retenida".

"He estado con las Fuerzas Armadas cada día y lo voy a seguir estando porque creo que hacen una labor encomiable, poniendo en riesgo sus vidas para defender los intereses de España, y lo voy a seguir haciendo siempre como hago en cada una de las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Congreso y lleva mi firma", ha zanjado.

INTERPARLAMENTARIA DEL PP C-LM

Durante su intervención en la clausuran de la reunión Interparlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Muñoz ha cargado contra el Gobierno "incompetente y mentiroso" de Pedro Sánchez. "Tenemos un gobierno que no para de mentir", ha dicho, para agregar que "al parecer España va en un cohete y no nos hemos enterado".

"La gente cuando no puede alquilar un piso no se da cuenta del cohete, cuando no puede comprar una vivienda o va comprar al supermercado y a lo mejor tiene que dejar de comprar pescado varios días a la semana porque no le da o cuando tiene que buscarse varios empleos a costa de su vida para poder llegar a final de mes y darle una vida a sus hijos, esa gente, lo del cohete, no acaba de verlo", ha subrayado.

Así, ha lamentado que el Gobierno insista en ese mensaje y no entienda por qué pierde cuando se abren las urnas. "Creen que de repente la gente se le ha dado la vuelta a la cabeza y se ha convertido en facha. Pero no, es que la gente no ve ese cohete, no siente ese cohete, no va montado en ese cohete".

"En ese cohete va la gente del PSOE que se está aprovechando de estar en cargos públicos y se lleva el dinero crudo. Pero la gente normal, la gente corriente, la gente que trabaja cada día, que lucha por llegar a final de mes, por darle una vida de calidad a sus hijos, no siente ese cohete", ha subrayado.

CARGA CONTRA CUERPO

Durante su intervención, también ha cargado contra el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, del que ha lamentado que en la primera sesión de control del Congreso "se haya ido a hacer campaña por el extranjero".

"Yo creo que es porque él ya está mirando a ver cómo busca la salida porque ve que el barco se hunde", ha indicado, para afirmar que "todo lo que ha hecho hasta ahora es que España vaya peor" y criticar que Sánchez diga que el ministro "es el moderado".

En este sentido, la portavoz de los 'populares' en el Congreso de los Diputados ha asegurado que ser vicepresidente de Pedro Sánchez y ser moderado "es imposible". "No se puede ser moderado y el vicepresidente del yerno de Sabiniano: Es imposible y no se puede. Ese es el gobierno que tenemos".

Asimismo, se ha preguntado por todos los españoles que hoy están abriendo sus borradores de la declaración de la renta y que están viendo que "van a pagar más impuestos que nunca". "Todos esos españoles ven que viven en un infierno fiscal y lo que se preguntan es: Me estáis exprimiendo a impuestos, pero ¿dónde está mi dinero?"

"¿Qué hacéis con él? Cada vez que cojo la autovía está reventada de baches, voy a coger un tren y no sé si me estoy jugando la vida. Los aeropuertos cómo están; estamos viendo los servicios públicos (...) y, dices, ¿dónde está mi dinero?", ha aseverado la portavoz 'popular'.