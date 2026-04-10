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Carabobo se pone al frente de River Plate, Blooming y Bragantino

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Valencia (Venezuela), 9 abr (EFE).- Carabobo ganó este jueves por 1-0 al Bragantino brasileño y selló la primera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana en la vanguardia con 3 puntos, por delante de River Plate y Blooming, que el miércoles firmaron un 1-1 en Santa Cruz de la Sierra.

El club venezolano obtuvo hoy su primera victoria ante un equipo brasileño.

En el minuto 7, Carabobo avisó de sus intenciones con un remate de larga distancia del extremo venezolano Edson Tortolero, pero el portero Tiago Volpi evitó el gol al desviar el balón al córner.

Sin embargo, tras este cobro, Ezequiel Neira anotó de cabeza en el minuto 9 el único tanto del partido jugado en el Polideportivo Misael Delgado, en la ciudad de Valencia.

Bragantino apostó por la aproximación a la portería rival con un juego preciso de pases cortos, pero los locales retrasaron sus líneas.

El segundo tiempo fue un calco del primero. Los locales administrando la renta y apostando por trabar el funcionamiento de los creativos brasileños.

El club brasileño, que enfrentó por primera vez a un equipo venezolano en torneos de la Conmebol, modificó su libreto táctico y apostó por el juego aéreo.

Carabobo mantuvo su defensa replegada.

Una de las oportunidades más claras para Bragantino fue un remate a portería, pero el balón terminó en las manos de Lucas 'el Loco' Bruera. Minutos después, el argentino atajó otro remate con dirección al fondo de la red.

Carabobo generó dos ocasiones más durante los minutos añadidos, pero el cansancio se hizo evidente y pasó factura.

Carabobo visitará el próximo miércoles a River Plate mientras que Bragantino recibirá un día después al Blooming boliviano. EFE

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