Puente visita estación La Sagrera (Barcelona), con 1.065 millones de inversión ejecutada

Barcelona, 9 abr (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado este jueves las obras de la nueva estación intermodal de La Sagrera, en Barcelona, que ya alcanza una inversión ejecutada por valor de 1.065 millones de euros.

En un comunicado, el ministerio de Transportes ha precisado que la inversión contratada hasta la fecha se eleva a 1.275 millones.

Se trata de "uno de los proyectos ferroviarios y urbanísticos de mayor relevancia de España, en el que han participado todas las administraciones públicas competentes (estatal, autonómica y local)", subraya el ministerio.

La estación de La Sagrera debe ser un gran nodo multimodal de Barcelona, ya que integrará en un mismo 'hub' los servicios ferroviarios de alta velocidad, larga y media distancia, Rodalies y metro, además de los autobuses urbanos e interurbanos.

El despliegue de las instalaciones ferroviarias de la estación se encuentra muy avanzado tras haber terminado de instalar todas las vías destinadas a la circulación de Alta Velocidad.

Según detalla el ministerio, en estos momentos se ultima la puesta en servicio de cinco de ellas, para las que falta rematar los trabajos de los sistemas de electrificación, control, mando y señalización y de protección civil. Una vez finalizados, se pasará a la preceptiva fase de pruebas.

Estas cinco vías se sumarán a las tres de ancho estándar puestas en servicio en marzo del año pasado para los trenes de Alta Velocidad que transitan entre Barcelona, Girona y la frontera francesa, y que completan toda la zona destinada a las circulaciones de alta velocidad.

Actualmente, circulan por el interior de La Sagrera una media de 34 circulaciones diarias de lunes a viernes y una treintena en fin de semana.

Además de estas ocho vías para la circulación de trenes, completan la infraestructura de alta velocidad las 10 vías de la Zona de Tratamiento Técnico de Trenes (ZTTT), un espacio logístico que está contribuyendo a incrementar la capacidad operativa de la estación de Sants y a atender el continuo incremento de los servicios ferroviarios, al desviar de esta estación operaciones técnicas complementarias al transporte de pasajeros.

Esta zona de tratamiento técnico de trenes, de 600 metros de longitud, dispondrá de dos áreas: la de diez vías y cinco andenes, destinada a estacionamiento, limpieza y avituallamiento de trenes de alta velocidad; y otra, bajo las vías, para logística y almacenamiento.

Hasta la fecha, ya se ha completado el montaje de todas las vías en la zona central de la estación y en la cabecera lado Sants, y se ha finalizado totalmente el conjunto de la estructura, incluyendo los 23.400 metros cuadrados de la cubierta singular que cubre su parte central y los 8 módulos en forma de troncos de pirámide.

En paralelo, Adif ha aprobado este mes la redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones de la estación, encomendado a la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad, y avanza en la planificación de la posterior ejecución de las obras, con una inversión estimada cercana a los 350 millones de euros.

Por otra parte, Puente ha visitado también las instalaciones del Centro de Regulación de Circulación de Adif en Barcelona, centro neurálgico de la red ferroviaria de proximidad de Cataluña y desde donde se gestiona la circulación de más de 1.100 trenes al día a lo largo de más de 900 kilómetros de líneas convencionales, entre servicios de viajeros (Rodalies, media y larga distancia) y mercancías.

Este centro se encuentra dentro de la estación de Francia de Barcelona. EFE