Cantabria registra cinco incendios forestales activos

Madrid, 9 abr (EFE).- Cantabria registra a primera hora de la mañana de este jueves cinco focos activos de los 32 incendios forestales que se declararon durante la jornada de este miércoles.

Así lo ha expresado el director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha destacado "el fenomenal trabajo de las brigadas de bomberos forestales".

Cuatro de estos focos activos se encuentran en la Hermandad de Campoo de Suso, concretamente en Ormas, Villar y Proaño, mientras que el restante se localiza en Guzmarón, en el municipio de Cabezón de la Sal.

Serdio ha advertido que las condiciones meteorológicas continúan siendo "bastante desfavorables", por lo que el Ejecutivo cántabro mantiene activo la totalidad del operativo en toda la región y el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT).

El Gobierno de Cantabria ha recordado que en tan solo nueve días del mes de abril se han declarado total de 140 incendios forestales. EFE