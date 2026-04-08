El ex responsable de redes de Vox declara por una denuncia de acoso sexual contra un menor

Madrid, 9 abr (EFE).- El ex responsable de redes sociales de Vox y exmiembro de la organización juvenil Revuelta, Javier Esteban, declara este jueves ante el juzgado de instrucción número 4 de Madrid tras una denuncia de acoso sexual contra un menor presentada en su contra.

Esteban sostuvo que es inocente y pidió la baja inmediata como militante de Vox y abandonó su cargo en el partido en diciembre del año pasado, cuando el periódico ABC hizo pública la denuncia interpuesta en su contra por un militante que en el momento de los hechos denunciados tenía, según este medio, 16 años y ahora es adulto.

La denuncia contra quien fuera responsable de redes de Vox se conoció después de que éste denunciase a su vez que el presidente y el secretario general de la organización juvenil vinculada a Vox, Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, se negaban a enseñar las cuentas de la organización.

Esteban, que está citado este jueves ante el juez, según indican a EFE fuentes jurídicas, vinculó la denuncia por acoso sexual a ambos dirigentes de Revuelta, a quienes en un mensaje en X acusó de pretender presentarle como "una mala persona", lo negó ser.

Fuentes de la dirección nacional de Vox indicaron entonces a EFE que a nadie se le escapa la relación temporal de ambas denuncias y apelaron a la presunción de inocencia. EFE